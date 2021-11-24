В Украине могут ужесточить наказание за совершение ДТП

В Украине могут в очередной раз ужесточить наказание за нарушение ПДД. С новыми инициативами выступил главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

В Украине могут ужесточить наказание за совершение ДТП

Об ужесточении наказания за нарушение ПДД заговорили после того, как в Харькове за короткий промежуток времени произошло несколько резонансных смертельных ДТП из-за превышения скорости.

В частности, предлагается вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Также предлагается ввести уголовную ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения с легкими телесными повреждениями у его участников, и для водителей, управляющих транспортными средствами, несмотря на то, что по решению суда они лишены такого права.

Кроме того, в Украине могут существенно увеличить размер залога для водителей, совершивших ДТП.

Но и это еще не все нововведения, которые хотят внедрить в Украине. Так, предлагается также не применять условно-досрочного освобождение от отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение ДТП, в результате которых погибли двое и более человек.

Свои предложения Фильчаков внес на рассмотрение комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины. Поэтому мы не удивимся, если через некоторое время их реализуют в виде закона.

Напомним, ранее в патрульной полиции рассказали водителям, что делать, если попал в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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