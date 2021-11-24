Может ли полиция изъять у водителя права за неуплату алиментов – ответ юристов

Юристы компании "Дорожный адвокат" завили, что в последнее время в Украине стало больше случаев, когда полицейские на месте остановки автомобиля изымают у водителя из-за неуплаты алиментов водительское удостоверение. Эксперты рассказали, законны ли действия полицейских в таких случаях…

Может ли полиция изъять у водителя права за неуплату алиментов – ответ юристов

Государственные исполнители, согласно законодательству, могут вынести постановление об установлении временного ограничения должника в праве управления автомобилем при задолженности по алиментам, общий размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.

Если полицейский после остановки автомобиля, проверяя базу, увидит на служебном планшете, что есть ограничение на право управления машиной, то он должен изъять водительское удостоверение и передать материалы в суд. Так требует закон.

До решения дела в суде водителю предоставляется временное разрешение на управление. Суд может лишить водителя прав на срок от 3 до 6 месяцев.

После окончания срока наказания водитель, если он оплатил всю задолженность по алиментам, должен пройти медосмотр, а также сдать соответствующие экзамены на право управления. Только после этого ему вновь выдадут водительское удостоверение.

Таким образом, полицейские имеют законное основание изымать у водителей права за неуплату алиментов.

Напомним, ранее мы рассказали, что будет, если в установленные законом сроки не оплатить штраф за нарушение ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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