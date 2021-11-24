Сажать на 15 лет: Нардепам рекомендовали усилить наказание за смертельные ДТП

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам Верховной Раде принять законопроекты, усиливают ответственность водителей за превышение скорости и смертельные ДТП. В некоторых случаях водителей предлагают пожизненно лишать водительских прав.

В частности, предлагается лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за ДТП, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас за такое наказание грозит 3 до 8 лет лишения свободы.

Если в ДТП несколько погибших, то тогда предлагается лишать свободы на срок от 8 до 12 лет (сейчас – от 5 до 10 лет лишения свободы).

Кроме того, если водитель, совершивший ДТП, в котором погиб один человек, был в состоянии опьянения, то тогда его предлагают оправлять в тюрьму на срок от 8 до 12 лет (сейчас – от 5 до 10 лет). Если погибших несколько, то тогда предлагают отправлять в тюрьму на срок от 12 до 15 лет (сейчас – от 7 до 12 лет).

Кроме того, предлагается внести в украинское законодательство и другие поправки, связанные с ужесточением наказания за нарушение ПДД и совершение ДТП.

Депутаты скоро рассмотрят эти законопроекты и внесут в них, видимо, некоторые изменения. Однако то, что ответственность в конечном счете усилят – у нас нет никаких сомнений.

Напомним, ранее мы рассказали, что будет, если в установленные законом сроки не оплатить штраф за нарушение ПДД.