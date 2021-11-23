"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Чернигов - Нежин

Задержку вызвал обрыв электролинии.

"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Чернигов - Нежин
Фото: Александр Рудоманов

В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 года на участке Чернигов-Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, пригородные поезда №6301 Нежин - Чернигов и №6302 Чернигов - Нежин задерживаются до 2,5 часа.

В УЗ сообщают, что пассажиров регионального поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский пересадили на поезд №779 Сумы – Киев. Пассажиры поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1,5 часа.

Ранее в ноябре "Укрзализныця" предупреждала о задержке поездов с 15 по 19 ноября из-за ремонта путей. Речь шла о возможных опозданиях поездов на станциях Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.

17 ноября несколькочасовое опоздание ряда поездов на харьковском направлении повлекло за собой гибель женщины. Трагическое событие произошло на железнодорожной станции Пирогово в селе Огульцы. Женщина попала сразу под два поезда и погибла на месте.

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