Обновленный аэропорт Херсона сможет принимать даже "Мрию", - ОГА

Ожидается, что после открытия новой ВПП пассажиропоток Херсонского аэропорта вырастет на 300 тысяч ежегодно.

В международном аэропорту "Херсон" появится новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать большие пассажирские и грузовые самолеты. Херсонская областная администрация обнародовала фотографии со стройплощадок.

Реконструкцию ВПП выполняют по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Работы начались в сентябре, для скорейшего завершения аэропорт временно прекратил полеты.

«В настоящее время там работают 120 человек, а также 100 единиц техники. Работы на имеющейся 2-километровой асфальтобетонной полосе почти полностью завершены. Подрядная компания активно работает над ее удлинением и расширением», – информирует ОГА.

В ходе реконструкции взлетную полосу продлят до 2,6 км и расширят до 60 м. Для большей износостойкости ее усиливают прослойкой из геотекстиля и армируют синтетическим материалом.

«Все это делается для того, чтобы аэропорт «Херсон» мог принимать самолеты Boeing 737 – 800, 900 и Airbus 321 до 12 раз в день. Также на обновленную взлетно-посадочную полосу сможет сесть и взлететь с нее самый большой в мире самолет украинского производства «Мрия», – говорят в областной администрации.

Ожидается, что после открытия новой ВПП пассажиропоток Херсонского аэропорта вырастет на 300 тысяч ежегодно.

Напомним, в начале года президент Владимир Зеленский объявил о начале реконструкции региональных аэропортов по программе «Большая стройка» и о создании национальной авиакомпании.

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