ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен

У автомобилей с автоматической коробкой передач есть ряд преимуществ перед аналогичными моделями с "механикой". При этом есть бюджетные машины с "автоматом". Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен.

ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен

Ravon R2

На первом месте в этом рейтинге хэтчбек Ravon R2 (см. фото вверху), который делают в Узбекистане. В базовой комплектации он стоит 264 100 гривен. Под капотом находится 1,2 л бензиновый двигатель мощностью 85,5 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 12,4 секунды. Расход топлива в городском цикле – 8,2 л.

Lada Granta

ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен

На втором месте Lada Granta, которую делает ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов. В базовой комплектации этот седан с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 98 л.с. и с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco стоит от 286 200 гривен.

Кстати, АвтоВАЗ сейчас перестал принимать заказы на Granta с "автоматом". Причина – производственные ограничения. Когда их снимут – не известно.

Ravon Nexia R3

ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен

На третьем месте в этом рейтинге находится Ravon Nexia R3 2020 года выпуска, который тоже делают в Узбекистане. Он в базовой комплектации стоит от 293 800 гривен. Под капотом у него находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч - 12,2 секунды. Расход топлива в городском цикле – 8/9,3 л.

Chevrolet Spark

ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен

На четвертом месте Chevrolet Spark, который в базовой комплектации стоит от 296 900 гривен. Он оснащается 1,2 л бензиновым двигателем мощностью 85,5 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ravon R4

ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен

На пятом месте Ravon R4 2020 года выпуска. Его цена - от 297 800 гривен. У него под капотом находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине будут выдавать водительские права с соответствующей пометкой, если водитель сдавал экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач. В этом случае он сможет управлять транспортным средством только с "автоматом".


Максимов Віталій, Тудей

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