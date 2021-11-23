В КГГА опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона и назвали это манипуляцией

6 и 13 ноября был проведен визуальный и технический осмотр постройки.

В КГГА опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона и назвали это манипуляцией
Фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

Информация о перекрытии моста Патона с 29 ноября не соответствует действительности и является манипуляцией. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает сайт КГГА.

«Сегодня продолжается процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е.А. Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет! И подобная информация является преднамеренной манипуляцией», – подчеркнул Николай Поворозник.

Он отметил, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения нагрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать.

Напомним, что 6 и 13 ноября был проведен визуальный и технический осмотр, не нашедший новых процессов разрушения конструкции моста Патона.

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