Skoda показала обновленный Karoq

Skoda показала новые тизеры своего обновленного компактного кроссовера Skoda Karoq. В Украину он попадет, видимо, во второй половине 2022 года.

Судя по тизерам, обновленный Karoq получил шестиугольную решетку радиатора, новые бамперы, новые фары, новые противотуманные фары, рестайлинговые задние фонари, а также колесные диски с новым дизайном. Покупателям в качестве опции предложат матричную светотехнику.

В салоне изменений будет меньше, но какие конкретно – пока не известно. Что же касается линейки двигателей, то она останется прежней. Гибридной версии у этого кроссовера пока не будет.

Karoq сейчас является одной из самых главных моделей для чешского автогиганта. За четыре года Skoda выпустила более 500 тысяч таких кроссоверов.

В Украине Skoda Karoq в базовой комплектации стоит от 608 310 гривен. В этой комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер, кондиционер, 16-дюймовые стальные колесные диски и запасное колесо.

Под капотом находится 2,0 л дизельный мотор мощностью 115 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что внутри этого кроссовера.