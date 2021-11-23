Skoda показала обновленный Karoq

Skoda показала новые тизеры своего обновленного компактного кроссовера Skoda Karoq. В Украину он попадет, видимо, во второй половине 2022 года.

Skoda показала обновленный Karoq

Судя по тизерам, обновленный Karoq получил шестиугольную решетку радиатора, новые бамперы, новые фары, новые противотуманные фары, рестайлинговые задние фонари, а также колесные диски с новым дизайном. Покупателям в качестве опции предложат матричную светотехнику.

В салоне изменений будет меньше, но какие конкретно – пока не известно. Что же касается линейки двигателей, то она останется прежней. Гибридной версии у этого кроссовера пока не будет.

Skoda показала обновленный Karoq

Karoq сейчас является одной из самых главных моделей для чешского автогиганта. За четыре года Skoda выпустила более 500 тысяч таких кроссоверов.

В Украине Skoda Karoq в базовой комплектации стоит от 608 310 гривен. В этой комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер, кондиционер, 16-дюймовые стальные колесные диски и запасное колесо.

Под капотом находится 2,0 л дизельный мотор мощностью 115 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Skoda показала обновленный Karoq

Напомним, ранее стало известно, что блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что внутри этого кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

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