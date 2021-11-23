Предприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого года

Предприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого года

На площадке в Остине компания Tesla сейчас ведёт строительство нового предприятия, на котором в дальнейшем будет налажен выпуск электрических кроссоверов Model Y, а позже к ним присоединятся седаны Model 3, пикап Cybertruck и грузовик Semi. Бюджет стройки на первом этапе превысит $1 млрд, а завершена она будет к 31 декабря этого года, как позволяют судить официальные документы.

Источник изображения: Electrek

Ресурс Electrek поясняет, что первым делом Tesla возведёт на территории предприятия пять корпусов: кузовной цех за $182 млн, линию общей сборки за $493 млн, покрасочный участок за $126 млн, литейный цех за $109 млн и штамповочный цех за $150 млн. В дальнейшем производство будет расширяться, но на первом этапе корпуса займут площадь не более 0,4 квадратного километра. Компания получит $65 млн субсидий и обязуется создать около 10 тысяч рабочих мест. Основной корпус со сборочным производством после завершения строительства растянется на 1,21 км. Со временем здесь же может быть налажено производство человекоподобных роботов Tesla.

Как известно, ранее Tesla заявила о намерениях перенести в Техас свою штаб-квартиру из Калифорнии. Принято считать, что возглавляющий компанию миллиардер Илон Маск (Elon Musk) переехал в этот штат ради экономии налогов, ему будет удобнее, если штаб-квартира Tesla окажется поблизости. Уже в этом году предприятие в Остине может начать мелкосерийную сборку кроссоверов Tesla Model Y. В перспективе объёмы производства должны быть увеличены до 500 тысяч электромобилей в год.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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