Названы самые надежные автомобили 2021 года

Журнал Consumer Reports 18 ноября 2021 года опубликовал новый рейтинг надежности автомобильных брендов. Первое место занял Lexus.

У Lexus оказалось 76 пунктов из 100 возможных. На втором месте Mazda – 75 пунктов, а на третьем Toyota – 71 пункт.

В пятерку самых надежных автомобильных брендов в 2021 году по версии Consumer Reports также вошли Infiniti и Buick – 69 и 66 пунктов соответственно.

Как видите, японские автомобильные бренды буквально доминируют в рейтинге надежности. Во всяком случае, по результатам опроса американских водителей, которые купили себе новые машины в течение последнего года.

В десятку самых надежных автомобильных брендов в 2021 году по версии Consumer Reports также вошли Honda (66), Subaru (66), Acura (64), Nissan (63) и Mini (60).

Внизу этого рейтинга оказались Lincoln – 18 пунктов, и Tesla – 25 пунктов. Они заняли 28 и 27 место соответственно.

У некоторых автопроизводителей, включая Chevrolet, Hyundai и Jeep, есть модели, надежность которых по разным причинам снизилась. И наоборот, у некоторых моделей надежность увеличилась. К таким моделям нужно отнести, например, Audi Q7, BMW X3, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger и Volkswagen Jetta.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.