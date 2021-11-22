Водителя маршрутки, сбившего двух монахинь на переходе в центре Львова и скрывшегося с места ДТП, взяли под стражу

Тело одной из пострадавших автобус протянул семь километров по улицам города.

Водителя маршрутки, сбившего двух монахинь на переходе в центре Львова и скрывшегося с места ДТП, взяли под стражу
Фото: пресцентр МВС

Суд во Львове взял под стражу 47-летнего водителя пригородной маршрутки №138, который на рассвете 20 ноября сбил двух монахинь в центре города и уехал с места аварии.

Тело одной из пострадавших в ДТП, 48-летней львовянки, транспортное средство протянуло семь километров по улицам города, сообщает пресс-центр Министерство внутренних дел.

Львовские СМИ сообщают, что подозреваемый Виктор Шебаршинов просил избрать ему домашний арест, потому что у него пожилая мама и несовершеннолетний сын. Однако суд поддержал ходатайство прокурора и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Известно, что ехавший за рулем маршрутки №138 47-летний Виктор Шебаршинов является жителем Львова, ранее несудимый. На этом маршруте работает водителем несколько лет, ранее ДТП не совершал, пишет ZAXID.NET.

ДТП произошло в субботу, 20 ноября, в центре Львова. Водитель маршрутки №138 при выезде с ул. Дорошенко на просп. Свободы сбил двух монахинь Латинского кафедрального собора, переходивших дорогу на пешеходном переходе. От удара старшую женщину в возрасте 67 лет отбросило на дорогу, она осталась жива. После оказания помощи в больнице ее отпустили домой. Водитель с места аварии скрылся.

Вторую монахиню – 47-летнюю Ольгу Дуплецу, автобус протащил через полгорода. Ее тело обнаружили на конечной остановке маршрута на ул. Джорджа Вашингтона.

Водителю сообщили о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч.2 ст. 286 УК). Виновнику грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее Апелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил двоих подростков на переходе в Харькове.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ирина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварииИрина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварии
Штрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожникаШтрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожника
Такси подорожает в УкраинеТакси подорожает в Украине
Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/чЭлектросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч
В Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгонаВ Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгона
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Львова маршрутка сбила на переходе двух женщин, одна умерлаВ центре Львова маршрутка сбила на переходе двух женщин, одна умерла
Пожизненное лишение прав, обязательный техосмотр и "умные" камеры на дорогах: к чему готовиться водителям со следующего годаПожизненное лишение прав, обязательный техосмотр и "умные" камеры на дорогах: к чему готовиться водителям со следующего года
Апелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил подростков на переходе в ХарьковеАпелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил подростков на переходе в Харькове
В Харькове полицейский пытался скрыться с места ДТП и врезался еще в два автомобиляВ Харькове полицейский пытался скрыться с места ДТП и врезался еще в два автомобиля
Суд арестовал водителя Land Cruiser, сбившего двух подростков в ХарьковеСуд арестовал водителя Land Cruiser, сбившего двух подростков в Харькове
Водитель Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был под действием метадонаВодитель Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был под действием метадона
В Харькове водитель Land Cruiser сбил двух подростков на переходеВ Харькове водитель Land Cruiser сбил двух подростков на переходе
"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда
В Жовкве на Львовщине стартовало строительство развязки, которая увеличит пропускную способность двух трассВ Жовкве на Львовщине стартовало строительство развязки, которая увеличит пропускную способность двух трасс
180 км/ч по Харькову: полиция задержала водителя180 км/ч по Харькову: полиция задержала водителя
Последние новости
Подгружаем последние новости