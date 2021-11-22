В лобовом столкновении на Закарпатье погибли три человека

Фото: zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области в воскресенье днем произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. По данным местной полиции, на участке дороги между пограничными селами Косонь и Большая Бойгань водитель автомобиля Volkswagen Рassat выехал на встречную полосу, где двигался микроавтобус Mercedes.

В результате столкновения 62-летний водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, погибли на месте происшествия.

57-летний водитель микроавтобуса с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Предварительная правовая квалификация трагического события – ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших).

Фото: zk.npu.gov.ua

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, что утром 20 ноября во Львове маршрутка сбила на переходе двух женщин, одна из них умерла.