Новый техрегламент для новых автомобилей отсрочили до 2025 года

В Украине новый технический регламент относительно транспортных средств начнет действовать не с 1 января 2022 года, как ожидалось ранее, а с 1 января 2025 года. Вступили в силу соответствующие изменения в приказ № 521 Мининфраструктуры.

Новый техрегламент для новых автомобилей отсрочили до 2025 года

Согласно новому техническому регламенту, в Украину нельзя будет ввозить автомобили без датчиков закрытия ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и некоторых других систем.

Глава Всеукраинской ассоциаций автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что из-за этого в нашей стране могли подорожать новые автомобили, сделанные в США, Японии и Южной Кореи. Почему? Потому, что импортерам пришлось бы оснащать машины соответствующим датчиками и системами. Это могло повлиять на их стоимость.

Между тем, некоторые эксперты прогнозируют, что в начале 2022 года в Украине увеличится стоимость б/у автомобилей на 25-30%. Они отмечают, что в Европе уже примерно на 25-30% увеличились цены на подержанные машины. Причина – рост спроса на б/у авто, так как автопроизводители из-за глобального дефицита микрочипов сократили производство.

Рост цен не привел к снижению продаж. Наоборот, продажи новых и б/у автомобилей увеличиваются.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2021 года в Украине продали около 76 100 новых автомобилей. Это на 26% больше, чем за такой же период 2020 года. Чаще всего украинцы покупали машины брендов Toyota, Renault и Kia.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ирина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварииИрина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварии
Штрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожникаШтрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожника
Такси подорожает в УкраинеТакси подорожает в Украине
В Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгонаВ Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгона
Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/чЭлектросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
Пожизненное лишение прав, обязательный техосмотр и "умные" камеры на дорогах: к чему готовиться водителям со следующего годаПожизненное лишение прав, обязательный техосмотр и "умные" камеры на дорогах: к чему готовиться водителям со следующего года
Более 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 годаБолее 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 года
В Сети показали новый кроссовер HyundaiВ Сети показали новый кроссовер Hyundai
Новый Ford Mondeo случайно рассекретили раньше времениНовый Ford Mondeo случайно рассекретили раньше времени
ЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилейЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилей
Названы страны-лидеры по импорту подержанных автомобилей в УкраинуНазваны страны-лидеры по импорту подержанных автомобилей в Украину
"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов
ЗАЗ сократил производство автомобилейЗАЗ сократил производство автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости