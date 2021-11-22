Новый техрегламент для новых автомобилей отсрочили до 2025 года

В Украине новый технический регламент относительно транспортных средств начнет действовать не с 1 января 2022 года, как ожидалось ранее, а с 1 января 2025 года. Вступили в силу соответствующие изменения в приказ № 521 Мининфраструктуры.

Согласно новому техническому регламенту, в Украину нельзя будет ввозить автомобили без датчиков закрытия ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и некоторых других систем.

Глава Всеукраинской ассоциаций автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что из-за этого в нашей стране могли подорожать новые автомобили, сделанные в США , Японии и Южной Кореи. Почему? Потому, что импортерам пришлось бы оснащать машины соответствующим датчиками и системами. Это могло повлиять на их стоимость.

Между тем, некоторые эксперты прогнозируют, что в начале 2022 года в Украине увеличится стоимость б/у автомобилей на 25-30%. Они отмечают, что в Европе уже примерно на 25-30% увеличились цены на подержанные машины. Причина – рост спроса на б/у авто, так как автопроизводители из-за глобального дефицита микрочипов сократили производство.

Рост цен не привел к снижению продаж. Наоборот, продажи новых и б/у автомобилей увеличиваются.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2021 года в Украине продали около 76 100 новых автомобилей. Это на 26% больше, чем за такой же период 2020 года. Чаще всего украинцы покупали машины брендов Toyota, Renault и Kia.