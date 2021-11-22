В Днепре появился уникальный ЗАЗ

В Днепре в техническом музее "Машины времени" появился новый экспонат – уникальный автомобиль ЗАЗ "Перспектива". В мире сейчас существует всего одна такая машина.

В Днепре появился уникальный ЗАЗ

ЗАЗ "Перспектива" выпустили в начале 1970-х годов в трех экземплярах. Предполагалось, что он станет массовым переднеприводным автомобилем. Однако, в серийное производство он так и не пошел. Но он стал своего рода основой для будущей "Таврии".

В интерьере ЗАЗ "Перспектива" заметно влияние ВАЗ-2101. Это не удивительно, так как запорожские специалисты тогда плотно сотрудничали со своими коллегами из АвтоВАЗа.

Какой двигатель находится у ЗАЗ "Перспектива", выставленного в музее Днепра, - не сообщается. Судя по всему, это или 0,9 л мотор мощностью 40 л.с., или 1,0 л силовой агрегат мощностью 44 л.с.

В Днепре появился уникальный ЗАЗ

Как мы уже говорили, всего было сделано три тестовых экземпляра ЗАЗ "Перспектива". До наших дней сохранился только один такой автомобиль. Причем, сохранился в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что серийное производство ЗАЗ "Таврия" началось в конце 1987 года. В дальнейшем у этой модели было несколько модификаций, в том числе даже коммерческий пикап.

В Днепре появился уникальный ЗАЗ

Ранее стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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