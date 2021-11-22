Новые дорожные знаки и разметка: водителей в Украине предупредили об изменениях

Последнее обновление правил дорожного движения внесло несколько новых дорожных знаков и видов разметки. Одним из новых дорожных знаков стал «Диагональный пешеходный переход». В ПДД знак будет числиться под номером 5.39. Обозначать диагональные пешеходные переходы будут дорожной разметкой 1.14.1 (привычная полосатая разметка, или «зебра»).

Основной задачей диагональных пешеходных переходов является разгрузка перекрестков, на которых обычно собирается много пешеходов. Благодаря такому переходу пешеход может попасть в нужное направление за одно пересечение проезжей части дороги.

ПДД предусматривают, что переходить перекресток по диагонали можно только в случае наличия соответствующего дорожного знака и разметки. Диагональные пешеходные переходы будут организовывать исключительно на регулируемых перекрестках. Пешеходы могут пересекать проезжую часть по диагонали когда для всех автомобилей будет гореть красный (запрещающий движение) сигнал светофора.