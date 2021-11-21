Skoda раскрыла характеристики и стоимость бюджетного седана Slavia

Компания Skoda представила новую модель автомобиля, которая поступит в продажу в начале 2022 года. Заказы на Skoda Slavia уже открыты, а презентация новинки состоялась в Индии.

Skoda раскрыла характеристики и стоимость бюджетного седана Slavia

Skoda Slavia имеет длину 4541 мм, ширину 1752 мм и высоту 1487 мм с колесной базой 2651 мм. Автомобиль оснащен внушительным 521-литровым багажником. Базовым двигателем является 1,0-литровый TSI мощностью 113 л.с. Также доступна версия с 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором с отдачей 148 л.с.

В профиль Slavia имеет силуэт купе благодаря пологой линии крыши, плавно переходящей в крышку багажника автомобиля. Передний бампер выглядит спортивно, с множеством прорезей и складок, а также с перевернутым L-образным узором корпуса противотуманных фар.

Skoda раскрыла характеристики и стоимость бюджетного седана Slavia

Skoda Slavia будет оснащаться 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками. Модель доступна в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.

В топовых версиях автомобиля установлена 8-дюймовая цифровая панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийно-развлекательной системы.

Также Skoda Slavia в максимальной комплектации предлагает бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку смартфонов, порты USB-C для задних пассажиров. Slavia получила также шесть подушек безопасности и базовые системы ADAS.

Skoda раскрыла характеристики и стоимость бюджетного седана Slavia

Новинка авто появится в продаже ориентировочно в феврале-марте 2022 года. Цены на седан стартуют от 13 500 долларов.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года дебютирует новый автомобиль Skoda Karoq.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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