Отделение электромобильного бизнеса Ford и GM позволило бы компаниям упростить доступ к капиталу

Отделение электромобильного бизнеса Ford и GM позволило бы компаниям упростить доступ к капиталу

Инвесторы хоть в определённый момент и охладели к акциям молодого производителя электромобилей Rivian, всего за несколько дней после публичного размещения увеличили капитализацию компании до уровня более $100 млрд. Старожилы рынка типа Ford и GM довольствуются куда меньшими величинами, и это наталкивает аналитиков на мысль, что выделение электромобильного бизнеса позволило бы им проще выживать в новых условиях.

Источник изображения: Ford Motor

Не раз экспертами разного рода уже высказывалось мнение, что наследие двигателей внутреннего сгорания не очень благоприятно сказывается на бизнесе классических автогигантов типа Volkswagen, GM и Ford Motor. Основные доходы они получают от реализации машин с двигателями внутреннего сгорания, а от них придётся отказаться уже через несколько лет. Переход на электротягу потребует колоссальных инвестиций — прежде всего, в производство тяговых аккумуляторов в достаточных количествах. Исследования и разработки тоже потребуют увеличить бюджет, ведь электрификация будет идти параллельно с автоматизацией процесса управления транспортом.

Аналитики DataTrek Research напоминают, что сейчас капитализация General Motors не превышает $91 млрд, а в случае с Ford Motor она достигает $79 млрд. Молодые американские компании, которые вовлечены в производство электромобилей, рынком оцениваются куда дороже, хотя некоторые из них пока поставляют лишь десятки или сотни серийных машин. Lucid, например, имеет капитализацию около $78 млрд, а Rivian оценивается в $110 млрд даже после недавней коррекции. Лидер рынка в лице Tesla вообще достигает заоблачной капитализации в $1,1 трлн.

По мнению экспертов DataTrek, компаниям GM и Ford было бы гораздо проще привлечь десятки миллиардов долларов на электрификацию через структурное отделение бизнеса по выпуску электромобилей с последующим выходом на фондовый рынок. До двадцати процентов акций новых компаний можно было бы смело разместить на бирже, привлекая тем самым до $10 млрд и более. В состав совета директоров и на должность руководителей следовало бы пригласить представителей инновационного бизнеса, но с реальным опытом управления производством. Интерес инвесторов к производителям электромобилей можно было бы использовать во благо бизнеса, но вот готовы ли GM и Ford сделать такой шаг в обозримом будущем — большой вопрос. Не исключено, что на это их рано или поздно толкнут активисты из числа акционеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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