Китайский кроссовер GAC Aion LX Plus с запасом хода 1008 км поступит в продажу в январе

Только в 2020 году компания GAC начала экспериментировать с использованием губчатого графена при производстве литиевых аккумуляторов, а в этом месяце китайский производитель уже заявил, что в январе следующего года начнёт продажи кроссовера Aion LX Plus, использующего это ноу-хау для увеличения запаса хода до 1008 км в сочетании с наличием тяговой батареи на 144 кВт·ч.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как и планировалось, новинку GAC представила на отраслевом мероприятии в Гуанчжоу. Применение губчатого графена для создания отрицательного электрода тяговых аккумуляторов позволило китайской компании на 20 % уменьшить объём тяговой батареи и на 14 % снизить её массу. Плотность хранения заряда при этом выросла до впечатляющих 205 кВт·ч/кг. Запас хода для модификации кроссовера с батареей ёмкостью 144 кВт·ч способен достигать 1008 км по китайскому циклу CLTC. Машина оснащена двумя электромоторами совокупной отдачей 540 кВт (725 лошадиных сил) и двухступенчатой коробкой передач. До 100 км/ч кроссовер способен разгоняться за 2,9 секунды. В составе систем активной помощи водителю работают три лидара RoboSense с функцией автофокуса.

Электромобиль, который выйдет на китайский рынок в январе следующего года, сможет пополнять заряд от фирменных станций нового поколения мощностью 480 кВт. Предусмотрены и моноприводные модификации с единственным электродвигателем мощностью 180 кВт (245 л.с.) или 240 кВт (326 л.с.). Стоимость новинки не уточняется и будет объявлена позже. До сих пор близкий запас хода более 800 км среди электромобилей могли предложить только серийный седан Lucid Air и готовящийся к анонсу Tesla Roadster второго поколения, но момент начала производства последнего регулярно откладывается.

По итогам текущего года объёмы продаж автомобилей с тяговыми электродвигателями в том или ином виде на китайском рынке должны превысить 3 млн штук. К середине десятилетия власти КНР рассчитывают довести долю новых транспортных средств такого типа до 20 %, но независимые эксперты считают, что фактически она даже может достичь 30 % к указанному сроку.



