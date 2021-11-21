Ирина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварии

Ирина Федишин попала в ДТП. Ее автомобиль Porsche повредил грузовик, когда артистка, к счастью, не находилась за рулем. Машина певицы была припаркована под столичным дворцом "Украина", и когда Федишин вышла с репетиции, то была мягко говоря удивлена.

В Instagram-stories звезда рассказала, что инцидент произошел вечером, когда она готовилась к своему выступлению. Тем временем в припаркованную машину Федишин въехал грузовик. Ирина показала фото, на которых видно поврежденный передний бампер и капот.

"Очень неприятный сюрприз. Припарковала машину, выхожу, а тут кто-то в меня "въехал". Грузовик двигался задним ходом и не видел мою (ред.- машину). Водитель говорит, что не видел мое авто. Но как можно не видеть пол машины в зеркале!", – поделилась Ирина Федишин.

Полицию Ирини Федишин прождала больше часа. Чтобы еще больше не повредить автомобиль, пришлось его осторожно доставать из-под грузовика. Муж Ирины Федишин приспустил колеса Porsche, чтобы автомобиль был ниже, и он смог сдать назад.

"Ждали полиции 80 минут. Спускали колеса, чтобы машина была ниже, и мы смогли уехать, — добавила расстроенная звезда.



Федишин не сообщила, в каком состоянии пребывает водитель грузовика, и что с его машиной.

Ранее сообщалось, что Ирина Федишин сообщила о смерти своего близкого человека.