"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят

Новый график движения вступит в силу с 12 декабря, продажа билетов уже открыта.

"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. В новом графике будут запущены 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

"Благодаря новому графику, будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях", - сообщает пресс-служба компании.

По данным УЗ, больше всего ускорят следующие поезда:

- №13/14 Киев-Солотвино из Киева будет прибывать на 3 ч 16 мин быстрее и на 2 ч 20 мин - из Солотвино;

- №77/78 Харьков-Мариуполь из Харькова будет ехать на 2 ч 05 мин меньше и на 3 ч 29 мин - в обратном направлении;

- №84/83 Киев-Мариуполь из Киева будет в пути на 2 ч 13 мин меньше и на 1 ч 24 мин - по пути из Мариуполя;

- №108/107 Одесса-Ужгород дорогу из Одессы будет преодолевать на 1 ч 15 мин быстрее, из Ужгорода - скорее на 1 ч 29 мин;

- №145/146 Киев-Измаил из Киева будет в пути на 49 мин меньше и на 1 час 02 мин - на обратном пути.

Также в "Укрзализныце" напоминают о семи новых рейсах до лыжного курорта "Буковель":

  • №5/6 Мариуполь - Рахов;
  • №15/16 Харьков - Рахов;
  • №55/56 Киев - Рахов;
  • №95/96 Киев - Рахов;
  • №25/26 Одесса - Рахов;
  • №125/126 Николаев - Рахов;
  • №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава-Ворохта).
  • "Среди новых рейсов отдельно следует отметить поезд №5/6 сообщением Мариуполь - Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте", - сообщают в компании.
  • Билеты на эти и другие поезда можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram.
  • Ранее УЗ сообщала о старте реновации станции "Татаров" и инициирует процедуру переименования станции в "Татаров-Буковель".
  • Также с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от станции до "Буковеля". Стоимость трансфера будет составлять 50 грн.
  • Напомним, что курорт "Буковель" контролируется ООО "Скорзонера" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова), но в 2020 году заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук рассказывала, что он на две трети принадлежит банку.

В октябре компания "Прикарпатьеоблэнерго" ввела годовой мораторий присоединения к электросети новых потребителей в селах Поляница и Яблуница. Решение объяснили тем, что села возле Буковеля исчерпали мощность электросети.

МОЗ признало "Буковель" причиной предыдущей волны ковида в Ивано-Франковской области зимой нынешнего года. Однако "Буковель" закрыли на карантин только 13 марта. Областные власти прислушались к требованиям предпринимателей, которые заявили о социальной несправедливости, когда крупные компании работают, а маленькие не могут.

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