10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей

 Несмотря на внушительные бюджеты и человеческие ресурсы, иногда автопроизводители ошибаются и, покупая новенькую машину прямо в автосалоне от производителя, получаешь неожиданные сюрпризы в виде отказывающего управления, неработающих тормозов и мгновенно ломающейся коробки передач, которую еще не хотят ремонтировать по гарантии.

10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей

 Круто, когда ваш автомобиль может катапультироваться с места до 100 км/ч менее, чем за три секунды. Не круто, если коробка передач при этом выходит из строя и производитель отказывает вам в гарантийном ремонте. Именно так и поступал Nissan с владельцами суперкара GT-R, которые с удовольствием пользовались функцией Launch Control для наиболее эффективного ускорения с места.

Перед вами 10 худших изъянов в конструкции автомобилей. Хорошо, если результат ошибки не доставлял особых неудобств и скорее проходил по разряду курьезов, но зачастую он приводил к дорогостоящим механическим повреждениям или даже жертвам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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