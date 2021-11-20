Компания Ford отказалась от совместной разработки электромобилей с Rivian

Ещё в 2019 году Ford Motor вложила в молодого разработчика электромобилей Rivian около $500 млн, рассчитывая использовать его опыт для создания электромобилей марки Lincoln. В прошлом году от этих планов компании отказались, но выразили готовность сотрудничать на других направлениях. Теперь они твёрдо решили двигаться каждая своей дорогой, но за Ford всё равно останутся 12 % акций Rivian.

Источник изображения: Rivian

Как отмечает CNBC, об отказе от намерений совместными усилиями разрабатывать электромобили сообщила компания Ford. В результате публичного размещения акций Rivian доля американского автогиганта в капитале младшего партнёра выросла в цене до $10 млрд, как минимум. При этом Ford и Rivian решили воздержаться от разработки совместных электромобилей или использования платформ друг друга.

Представители Rivian добавили, что это решение стало логичным, ибо Ford к настоящему времени сосредоточен на масштабировании собственной стратегии в сегменте электромобилей, а продукция Rivian и без того пользуется высоким спросом. Для Rivian компания Ford останется инвестором и союзником, как пояснили представители первой.

Известно, что второй крупнейший акционер Rivian, компания Amazon, владеет 22 % акций этого производителя электромобилей. До конца следующего года гигант интернет-торговли должен получить от Rivian примерно десять тысяч коммерческих фургонов на электротяге. Всего до конца десятилетия их будет выпущено 100 тысяч, если Amazon не разочаруется в данном подрядчике. Издание The Information, цитируемое в публикации на страницах сайта Reuters, приводит впечатления испытателей от использования коммерческого фургона Rivian. Предсерийный прототип способен терять заряд батареи на 40 % быстрее при использовании климатической установки, которая либо охлаждает внутреннее пространство в жару, либо согревает его в холод.

По данным Rivian, серийная версия электромобиля для доставки грузов будет обладать запасом хода от 192 до 240 км, но наличие теплоизоляции на стенках фургона позволит снизить затраты энергии на поддержание оптимальной температуры внутри. Прочие производители электромобилей добиваются экономии заряда батареи при работе климатической установки за счёт применения тепловых насосов, переносящих тепло от силовой установки и аккумуляторов к элементам, обогревающим салон. Будет ли данный способ использоваться на коммерческой технике, остаётся под вопросом.

Предсерийному фургону Rivian также предписывают наличие 12 камер внутри и снаружи, но заказчик настаивает на добавлении ещё четырёх в окончательной версии. По всей видимости, они будут использоваться не только для контроля за перемещением грузов, но и в работе систем активной помощи водителю. В идеале многие логистические компании хотели бы превратить средства доставки грузов в полностью автоматические.



