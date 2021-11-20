Украина получила новые французские вертолеты для подразделений на границе с Беларусью

Сегодня в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Ими укомплектуют авиационные подразделения Государственной пограничной службы Украины, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью.

Государственная пограничная служба Украины с января 2020 года уже получила два вертолета типа Н-125.

Фото: mvs.gov.ua

Новые машины, прибывшие сегодня, лучше укомплектованы. Они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

Фото: mvs.gov.ua

"Сегодня пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены самым современным оборудованием. Оно позволяет днем и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", - рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Фото: mvs.gov.ua

В МВД отметили, что опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов)

Фото: mvs.gov.ua

Н-125 – это одни из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на уровне 8 тысяч 850 метров над уровнем моря.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, поставка вертолетов Airbus осуществляется в соответствии с соглашением между Правительством Украины и Правительством Французской Республики для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине.

29 августа 2018 года между Министерством внутренних дел Украины и компанией Airbus Helicopters был заключен соответствующий контракт. По его условиям, всего запланирована поставка 24 таких вертолетов.