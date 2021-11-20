Новая почта будет доставлять посылки беспилотниками

Компания "Новая почта" планирует со следующего года начать регулярную доставку посылок в города-миллионники беспилотниками. Компания совершила уже второй тестовый перелет БПЛА с посылками на борту. Полет прошел удачно.

“Новая почта“ будет доставлять посылки беспилотниками

Первый тестовый полет был совершен из Киева в Харьков. А на сей раз беспилотник отправили из столицы во Львов. Причем этот полет отличался от первого тестового испытания тем, что здесь была опробована другая модель беспилотника.

Его отличие от того, который совершал первый перелет, в том, что он обладает вертикальным взлетом. А значит, для взлета и посадки летательного аппарата не нужно искать близлежащий аэродром со взлетной полосой. Этот БПЛА был отправлен Новой почтой со своего киевского терминала и принят на ее львовском терминале.

“Новая почта“ будет доставлять посылки беспилотниками

Беспилотнык вылетел с десятью небольшими посылками общим весом более 2 кг в 9:00 утра из Киева и через 5 часов был уже во Львове - прямо в месте назначения. Доставщик летел без подзарядки, промежуточных посадок и отклонений от маршрута.

Вообще, такой БПЛА может находиться в полете без подзарядки до 12 часов и нести на себе вес до 16 килограммов. При этом он ведет себя в полете как пилотируемый аппарат. Он распознает преграды на своем пути и способен сам от них уклониться. Кроме того, его полет контролируют с земли, и в любую минуту оператор дистанционно может взять управление на себя.

“Новая почта“ будет доставлять посылки беспилотниками

Дальность действия канала связи для дистанционного управления составляет 200 км. Но при этом в аппарате предусмотрены резервные каналы связи, которые позволяют подключиться к его управлению операторам из других точек страны. Таким образом, по пути следования БПЛА с посылками от Новой почты "не был один" ни минуты: за ним следили по всему пути его следования.

Напомним, Новая почта предупредила своих клиентов о возможных задержках доставок посылок перед новогодними праздниками. В канун Нового года количество почтовых отправлений резко возрастает. Поэтому почтовый оператор просит клиентов загодя подумать о подарках близким и отослать их, пока еще служба не так загружена.


Марченко Любов, Тудей

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