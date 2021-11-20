В центре Львова маршрутка сбила на переходе двух женщин, одна умерла
Водитель задержан.
Во Львове полицейские задержали водителя маршрутки, совершившего наезд на двух пешеходов в центре города. Одна женщина погибла.
Об этом сообщили в областной полиции.
"Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 20 ноября, около 6 часов утра, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове", - говорится в сообщении.
Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного такси № 138 марки «БАЗ», 47-летний житель Львова, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, наехал на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу.
Водитель, не остановившись, уехал с места ДТП.
В результате наезда одна женщина была отброшена на проезжую часть дороги. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
На месте работали следователи Львовского районного управления полиции №1 и отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, патрульные полицейские.
Вскоре патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.
Кроме того, недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй женщины, на которую был совершен наезд, 48-летней львовянки. Установлено, что автобус протащил зацепившуюся за кузов женщину с места ДТП.
Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характер повреждения переднего бампера. Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Правоохранители устанавливают все детали происшествия.
Напомним, 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Харьковский во время допроса у следователя признал свою вину в совершении преступления.