В центре Львова маршрутка сбила на переходе двух женщин, одна умерла

Водитель задержан.

Во Львове полицейские задержали водителя маршрутки, совершившего наезд на двух пешеходов в центре города. Одна женщина погибла.

Об этом сообщили в областной полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 20 ноября, около 6 часов утра, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного такси № 138 марки «БАЗ», 47-летний житель Львова, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, наехал на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Водитель, не остановившись, уехал с места ДТП.

В результате наезда одна женщина была отброшена на проезжую часть дороги. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

На месте работали следователи Львовского районного управления полиции №1 и отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, патрульные полицейские.

Вскоре патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Кроме того, недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй женщины, на которую был совершен наезд, 48-летней львовянки. Установлено, что автобус протащил зацепившуюся за кузов женщину с места ДТП.

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характер повреждения переднего бампера. Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Напомним, 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Харьковский во время допроса у следователя признал свою вину в совершении преступления.

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