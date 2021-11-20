В Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгона

Стрелок был задержан.

В Кировоградской области полицейские задержали местного жителя, который обстрелял автомобиль жителя Днепропетровской области.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

"Происшествие случилось 19 ноября около 23 часов на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на участке, приближенном к поселку городского типа Новоархангельск", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Mercedes догнал легковой автомобиль марки Toyota, которая двигалась в попутном направлении, и попытался его обогнать. В свою очередь 29-летний водитель Toyota не уступил дорогу Mercedes, что и стало причиной конфликта.

Mercedes выехал на встречную полосу, поравнялся с Toyota и совершил три раза выстрелы в транспортное средство. Пули попали в стекло автомобиля и дверь. В результате стрельбы никто из граждан не пострадал. Уехав на определенное расстояние от места происшествия, водитель Toyota позвонил в полицию.

Через 15 минут после полученного сообщения автомобиль нарушителя был остановлен. Им оказался 65-летний житель Новоархангельска.

Во время осмотра участка дороги полицейские обнаружили магазин к пистолету, снаряженный патронами калибра 9 мм в количестве 8 штук и пистолет иностранного производства. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертиз.

Гражданин задержан в порядке статьи 208 УПК. По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение”, – говорится в сообщении.

Напомним, на станции "Госпром" Харьковского метрополитена вечером 17 ноября произошла стрельба, к которой привел конфликт из-за неправильного ношения масок.

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