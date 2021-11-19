В Украине ужесточили требования к автомобильным номерным знакам: что нужно знать

На днях украинский Кабмин принял постановление, которое исключает положения о соответствии индивидуальных номерных знаков требованиям государственных стандартов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так, автомобильные номера, изготовленные по индивидуальному заказу, могут содержать от 3 до 8 символов, а номера для мотоцикла — от 3 до 6 символов.

Раньше разрешалось так: от 3 до 8 букв или от 3 до 7 символов плюс 1 цифра для авто, от 3 до 6 символов (букв или 5 букв плюс 1 цифра) для мотоциклов.

Кроме того, теперь образцы номерных знаков и требования к ним устанавливает отдельно МВД.

Запрещено содержание на номерах:

  • полного или сокращенного наименования органа государственной власти;
  • изображения государственного Герба или Государственного флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций;
  • надписей ненормативного происхождения, дискриминационных надписей по языковым, национальным, религиозным, расовым и другим признакам.

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