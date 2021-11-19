2021-11-19
В Украине ужесточили требования к автомобильным номерным знакам: что нужно знать
На днях украинский Кабмин принял постановление, которое исключает положения о соответствии индивидуальных номерных знаков требованиям государственных стандартов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Так, автомобильные номера, изготовленные по индивидуальному заказу, могут содержать от 3 до 8 символов, а номера для мотоцикла — от 3 до 6 символов.
Раньше разрешалось так: от 3 до 8 букв или от 3 до 7 символов плюс 1 цифра для авто, от 3 до 6 символов (букв или 5 букв плюс 1 цифра) для мотоциклов.
Кроме того, теперь образцы номерных знаков и требования к ним устанавливает отдельно МВД.
Запрещено содержание на номерах:
- полного или сокращенного наименования органа государственной власти;
- изображения государственного Герба или Государственного флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций;
- надписей ненормативного происхождения, дискриминационных надписей по языковым, национальным, религиозным, расовым и другим признакам.