В Запорожье маршрутка въехала в грузовик, пострадали шесть человек

Водителя автобуса и пятерых пассажиров госпитализировали.

Утром 19 ноября в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек. По предварительной информации, водитель маршрутки не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовым тягачом.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров получили телесные повреждения. Для определения степени тяжести травм, всех пострадавших доставили в больницу", - сообщает областная полиция.

Правоохранители предварительно установили, что 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter ехал по маршруту с. Владимировское – Запорожье. В салоне маршрутки находились 8 пассажиров.

"Впереди автобуса по улице Южное шоссе остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер по объезду грузового автомобиля. В результате произошло столкновение", - сказано в сообщении.

Телесные повреждения получили водитель автобуса и пятеро пассажиров – трое мужчин и две женщины. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу для обследования и установления степени тяжести травм.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.

Как сообщалось, утром 17 ноября во Львовской области с грузовиком столкнулся школьный автобус, пострадали дети.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры УкраиныУкрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры Украины
Полиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средстваПолиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средства
Украина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства по делу о мошенничествеУкраина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства по делу о мошенничестве
Эксперты визуализировали автомобиль Apple на основе патентовЭксперты визуализировали автомобиль Apple на основе патентов
Украинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грнУкраинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали детиВо Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали дети
Украинская компания Torsus создала грузовик для экстремальных условийУкраинская компания Torsus создала грузовик для экстремальных условий
Льготное растаможивание "евроблях" закончилось, им воспользовались 85 тыс. человекЛьготное растаможивание "евроблях" закончилось, им воспользовались 85 тыс. человек
Три человека погибли из-за столкновения автомобиля с деревом на дороге возле ЛуцкаТри человека погибли из-за столкновения автомобиля с деревом на дороге возле Луцка
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человекаВ Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человека
В результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне погибли по меньшей мере 99 человек
На Николаевщине в результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека, в том числе два малолетних ребенкаНа Николаевщине в результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека, в том числе два малолетних ребенка
"Президентская" авиакомпания получила права на шесть внутренних рейсов и два международных"Президентская" авиакомпания получила права на шесть внутренних рейсов и два международных
В РоSSии разбился белорусский Ан-12, погибли семь человекВ РоSSии разбился белорусский Ан-12, погибли семь человек
В Чехии упала кабина канатной дороги, погиб человекВ Чехии упала кабина канатной дороги, погиб человек
Последние новости
Подгружаем последние новости