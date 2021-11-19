В Запорожье маршрутка въехала в грузовик, пострадали шесть человек

Утром 19 ноября в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек. По предварительной информации, водитель маршрутки не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовым тягачом.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров получили телесные повреждения. Для определения степени тяжести травм, всех пострадавших доставили в больницу", - сообщает областная полиция.

Правоохранители предварительно установили, что 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter ехал по маршруту с. Владимировское – Запорожье. В салоне маршрутки находились 8 пассажиров.

"Впереди автобуса по улице Южное шоссе остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер по объезду грузового автомобиля. В результате произошло столкновение", - сказано в сообщении.

Телесные повреждения получили водитель автобуса и пятеро пассажиров – трое мужчин и две женщины. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу для обследования и установления степени тяжести травм.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.

Как сообщалось, утром 17 ноября во Львовской области с грузовиком столкнулся школьный автобус, пострадали дети.