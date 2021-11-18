Пожизненное лишение прав, обязательный техосмотр и "умные" камеры на дорогах: к чему готовиться водителям со следующего года

Власти готовят водителям более жесткие требования по соблюдению правил дорожного движения. Восстанавливают обязательный техосмотр транспортных средств, а также на дорогах появятся "умные" камеры с высоким разрешением и распознаванием лиц. Кроме того, к наиболее злостным нарушителям намерены применять пожизненное лишение водительских прав.

Пожизненное лишение прав и обязательный техосмотр: власть готовит водителям жесткие правила

Все эти новации должны войти в обиход водителей с 2022 года. Итак, со следующего года восстановятся некоторые прежние нормы и появятся новые средства контроля и наказания.

Вернут обязательный техосмотр

Его намерены вернуть с сентября 2022 года. Техосмотр должны проходить как владельцы легковых автомобилей, так и владельцы грузовиков, а также владельцы прицепов. Законопроект только разрабатывают, но, скорее всего, первый техосмотр после регистрации нового автомобиля нужно будет пройти через 4 года, а впоследствии его следует проходить раз в два года.

Вероятно, что автомобили, зарегистрированные в нечетные годы, будут проходить техосмотр также в нечетные годы. А те, что зарегистрированы в четные годы – наоборот.

Пожизненное лишение прав и обязательный техосмотр: власть готовит водителям жесткие правила

На дорогах появятся "умные" камеры

Нынешние камеры способны фиксировать превышение скорости движения, а новые смогут распознавать и "фильтровать" также и другие нарушения. Например, проезд на запрещенный сигнал светофора, выезд на полосу общественного транспорта, а также выезд на встречную полосу – там, где это нельзя делать.

Появление комплексов с функцией распознавания лица

Такая перспектива кому-то может показаться отдаленной. Но на самом деле это не так. Оборудование для дорог, распознающее лицо, уже заказано. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Прозорро". Первые подобные комплексы намерены закупить уже до конца текущего года.

Пожизненное лишение водительских прав

Особенно злостных нарушителей будут лишать прав на вождение пожизненно. Автор соответствующего законопроекта депутат Юлия Светличная объясняет такую жесткую норму "нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране".

Так могут наказать того, кто был не раз пойман на злостном нарушении правил, то есть на систематических нарушениях. По мнению автора законопроекта, это поможет снизить смертность на дорогах.

Напомним, в Украине также будут конфисковывать автомобили у злостных нарушителей ПДД, которые, к тому же, не хотят платить штрафы.


Марченко Любов, Тудей

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