Апелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил подростков на переходе в Харькове

34-летний мужчина совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Апелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил подростков на переходе в Харькове
Фото: скрин видео

Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, 11 ноября сбившего двоих детей на проспекте Науки в Харькове, увеличили залог с 340,5 тыс. до 3 млн 178 тыс. гривен.

Такое решение сегодня принял Харьковский апелляционный суд, частично удовлетворив апелляционную жалобу прокуратуры, сообщает "Интерфакс-Украина".

Прокуратура потребовала увеличить залог, под который подозреваемый может выйти из СИЗО, до 10 млн грн. Защита возражала, называя эту сумму непомерной.

11 ноября в Харькове водитель на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате ДТП пострадали тринадцатилетний парень и девушка. Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

По данным правоохранителей, водитель Toyota Land Cruiser в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

12 ноября виновник ДТП был арестован на два месяца с альтернативой залогу в сумме 340,5 тыс. гривен.

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