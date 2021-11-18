Полиция предложила ввести специальные номера для скорой помощи

Медикам приходят штрафы за превышение скорости.

Полиция предложила ввести специальные номера для скорой помощи
Фото: 24tv.ua

Патрульная полиция предложила ввести специальные номерные знаки для автомобилей скорой помощи, чтобы им не приходили штрафы за превышение скорости.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Во вторник совладелец медицинского центра "Обериг" Александр Деркач рассказал в фейсбуке, что исполнительная служба арестовала банковский счет директора клиники за неуплату штрафов за превышение скорости.

Исполнительная служба арестовала его карточный счет по представлению Нацполиции. Никогда не догадаетесь за что. Он является директором клиники. Нас много, потому и актов много. Десятки за год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями. Виктор перезвонил своему коллеге в "Добробут", говорит, та же история", - написал Деркач.

Белошицкий признал, что такая проблема действительно существует.

"Система работает автоматически: то есть в случае совершения правонарушения, оно также автоматически фиксируется по всем транспортным средствам, которые были идентифицированы. Если авто СМП фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляются. Но случается, что это незаметно на фото, или инспектор не определил это зрительно", - рассказал он в фейсбуке.

Такие постановления должны быть обжалованы, но лучшим выходом, по его мнению, является введение специальных номерных знаков.

"Мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи", - сказал Белошицкий.

Напомним, что с 1 июня 2020 года в Киеве была запущена автоматическая фиксация превышения скорости. С тех пор их количество значительно увеличилось, и сейчас они установлены на всех основных дорогах Украины и во многих других городах.

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