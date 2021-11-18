Поярков попал в ДТП в Киеве

Блогер не пострадал, второй водитель – попал в больницу.

Фото: Магнолия-ТВ

Художник, блоггер, политический комментатор Сергей Поярков в среду вечером попал в ДТП в Киеве .

Авария произошла на Кирилловской улице, сообщает "Магнолия-ТВ".

Очевидцы рассказали, что Поярков на внедорожнике Toyota поворачивал из средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал прямо на свой зеленый свет. Поярков это отрицал, заявив, что правил не нарушал и поворачивал на Белицкую на зеленый сигнал светофора.

Водитель Skоda был госпитализирован.

56-летний Сергей Поярков считается художником, хотя сейчас больше известен как частый гость политических программ на телевидении. В 2018-2019 годах у него была собственная передача "Поярков News" на "Прямом", которую закрыли после того, как Нацсовет назначил телеканалу проверку за поведение ведущего.

В июне 2020 года стало известно, что президент Владимир Зеленский подал в суд на художника и блогера Сергея Пояркова за угрозы в его адрес. Иск будет рассмотрен в Печерском районном суде Киева , первое заседание назначено на 15 декабря 2021 года.

Фото: facebook.com/nestorvolya Сергей Поярков

Поярков был помощником разных народных депутатов на протяжении последних шести созывов, в том числе в нынешнем созыве он на общественных началах был помощником Андрея Парубия.