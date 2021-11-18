Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море

Британия впервые потеряла один из самолетов-невидимок пятого поколения.

Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море
истребителя пятого поколения F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море. Пилот успел катапультироваться и был спасен эсминцем Queen Elizabeth (HMS "Королева Елизавета").

Об этом сообщает пресс-служба британского Министерства обороны в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел утром 17 ноября во время планового полета.

В настоящее время идет расследование причин инцидента. Других подробностей происшествия пресс-служба британского Минобороны не приводит.

Британия впервые потеряла один из самолетов-невидимок пятого поколения. Его стоимость оценивается в 192 миллиона фунтов стерлингов.

Сверхзвуковые истребители F-35 базируются на базе RAF Marham в Норфолке.

F-35 – многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, его разработала американская компания Lockheed Martin. В январе 2021 года США решили отложить полномасштабное производство этих самолетов на неопределенный срок. Испытания истребителя, которые переносили с 2017 года, планировали провести в декабре 2020 года, итоговое решение о массовом производстве при этом собирались принять не позднее марта.

Напомним, в мае прошлого года истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение вблизи авиабазы в американском штате Флорида. Пилот катапультировался, его госпитализировали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда
Укрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры УкраиныУкрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры Украины
Полиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средстваПолиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средства
Украина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства по делу о мошенничествеУкраина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства по делу о мошенничестве
Украинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грнУкраинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестный объект, с которым столкнулась американская субмарина в Южно-Китайском море, оказался подводной горойНеизвестный объект, с которым столкнулась американская субмарина в Южно-Китайском море, оказался подводной горой
В Чехии упала кабина канатной дороги, погиб человекВ Чехии упала кабина канатной дороги, погиб человек
В пункт базирования вернулся корабль ВМС, потерпевший бедствие в Черном мореВ пункт базирования вернулся корабль ВМС, потерпевший бедствие в Черном море
Судно ВМС Украины получило повреждения в Черном мореСудно ВМС Украины получило повреждения в Черном море
На Полтавщине автомобиль упал в реку, погибли три человекаНа Полтавщине автомобиль упал в реку, погибли три человека
Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морейБельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей
Акции Tesla упали. Причина — расследование аварий электокаровАкции Tesla упали. Причина — расследование аварий электокаров
В Черкасской области автомобиль упал с дамбы в воду, погибли два человекаВ Черкасской области автомобиль упал с дамбы в воду, погибли два человека
Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.
Во Франции упал легкомоторный самолет, есть погибшие и раненыеВо Франции упал легкомоторный самолет, есть погибшие и раненые
Последние новости
Подгружаем последние новости