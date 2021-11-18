Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море

Британия впервые потеряла один из самолетов-невидимок пятого поколения.

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море. Пилот успел катапультироваться и был спасен эсминцем Queen Elizabeth (HMS "Королева Елизавета").

Об этом сообщает пресс-служба британского Министерства обороны в Twitter .

Отмечается, что инцидент произошел утром 17 ноября во время планового полета.

В настоящее время идет расследование причин инцидента. Других подробностей происшествия пресс-служба британского Минобороны не приводит.

Британия впервые потеряла один из самолетов-невидимок пятого поколения. Его стоимость оценивается в 192 миллиона фунтов стерлингов.

Сверхзвуковые истребители F-35 базируются на базе RAF Marham в Норфолке.

F-35 – многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, его разработала американская компания Lockheed Martin. В январе 2021 года США решили отложить полномасштабное производство этих самолетов на неопределенный срок. Испытания истребителя, которые переносили с 2017 года, планировали провести в декабре 2020 года, итоговое решение о массовом производстве при этом собирались принять не позднее марта.

Напомним, в мае прошлого года истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение вблизи авиабазы в американском штате Флорида. Пилот катапультировался, его госпитализировали.