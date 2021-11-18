Производитель электромобилей Rivian превзошёл Volkswagen по величине капитализации

Немецкий автогигант до начала пандемии регулярно оспаривал право Toyota называться крупнейшим автопроизводителем в мире, но с появлением на рынке молодых компаний, специализирующихся на электромобилях, расстановка сил меняется хотя бы на уровне капитализации бизнеса. Неделю спустя после выхода на биржу американская компания Rivian уже стоит больше, чем Volkswagen, хотя и уступает в два раза той же Toyota.

Источник изображения: Rivian

Европейский концерн Volkswagen, как напоминает Bloomberg, ежегодно поставляет около 10 млн транспортных средств, выручка достигает $300 млрд, тогда как Rivian начал поставлять серийные электрические пикапы R1T только в сентябре, и разошлись они тиражом не более двух сотен штук преимущественно среди сотрудников компании. К концу 2023 года Rivian рассчитывает увеличить объёмы производства электромобилей до 150 тысяч в год, а на удовлетворение уже существующих заказов в количестве 54 500 машин как раз уйдут два ближайших года. К концу десятилетия компания надеется выпускать по миллиону электромобилей ежегодно.

Вчера акции Rivian выросли в цене ещё на 15 %, увеличив капитализацию компании примерно до $150 млрд. Американские корпорации GM и Ford Motor остались далеко позади с их восьмизначными величинами капитализации, Rivian также обошла по этому показателю Volkswagen с его $138,7 млрд. Данный феномен лишний раз показывает, насколько велика сейчас вера инвесторов в перспективы бизнеса по производству электромобилей. При этом Rivian остаётся убыточной компанией, хотя по итогам прошлого квартала и выручила более миллиона долларов от реализации первых электромобилей.

По сути, даже акции Tesla сопротивляются тому давлению, которое оказывает на них активность Илона Маска (Elon Musk) по реализации принадлежащих ему акций компании. До отметки в пять процентов имеющихся на руках ценных бумаг он ещё не добрался, но с начала прошлой недели уже успел выручить от реализации акций Tesla почти $8 млрд. Акции Tesla после многодневного снижения смогли отыграть часть потерянных позиций, укрепившись в цене на 4 % и вернув капитализацию компании за отметку в $1 трлн.



