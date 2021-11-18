В селе под Харьковом женщина попала сразу под два поезда

Пассажирские поезда на харьковском направлении задерживаются на несколько часов.

В селе под Харьковом женщина попала сразу под два поезда
Фото: hk.npu.gov.ua

На железнодорожной станции Пирогово в селе Огульцы под Харьковом утром в среду, 17 ноября, погибла женщина.

По информации полиции Харьковской области, она попала сразу под два поезда.

"На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил человека. При ударе женщину отбросило на смежный путь под двигавшийся навстречу поезд", - говорится в сообщении.

В результате происшествия потерпевшая погибла на месте.

Трагическое событие заблокировало железнодорожное движение на этом участке.

В связи с этим задерживается ряд пассажирских поездов:

  • №64 Киев — Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

  • №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);

  • №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);

  • №18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);

  • №8 Одесса - Харьков (2 часа);

  • №722 Киев - Харьков (40 минут).

Напомним, что предварительная массовая задержка поездов произошла в конце октября, когда в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, сломав два пути.

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