Илон Маск продал очередную порцию акций Tesla за $973 млн

Илон Маск продал очередную порцию акций Tesla за $973 млн

Илон Маск (Elon Musk) продолжает распродажу 10 % от принадлежащего ему пакета акций Tesla. На текущий момент он находится почти на полпути к своей цели. В понедельник был реализован пакет акций на $930 млн, ещё $973 млн глава компании выручил с продажи акций во вторник.

Источник изображения: Blomst / pixabay.com

В общей сложности с 8 ноября господин Маск продал около 8,16 млн акций на сумму $8,8 млрд. Напомним, глава Tesla устроил голосование в твиттере, предложив читателям ответить на вопрос, следует ли ему продать 10 % от своего пакета акций компании, чтобы заплатить налоги. Пользователи соцсети ответили утвердительно, хотя план продажи активов был составлен ещё в сентябре, то есть почти за два месяца до голосования.

Если предположить, что Маск действительно намеревается продать 10 % своих акций, то он уже почти на полпути. До начала продаж 10 % от его доли составляли 17 млн акций, так что после продажи активов во вторник у него остались около 8,84 млн акций. У Маска, самого богатого человека в мире, есть миллионы опционов на акции, которые ему необходимо реализовать к августу 2022 года, и за эти опционы ему необходимо заплатить около $15 млрд налогов. По этой причине он решил продать часть своих активов в IV квартале.

Акции Tesla во вторник остановили своё падение, поднявшись примерно на 4 % после неуклонного снижения более чем на 17 % с момента начала распродажи акций Маска 8 ноября. За последние 12 месяцев акции компании подорожали на 139 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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