Судью столичного суда признали виновной в вождении авто под хмельком

Авария с участием судьи на столичной Оболони произошла в июле этого года.

Фото: Фото: Insider, facebook.com/ivan.shiyan.7 Светлана Колегаева

Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В июле этого года она совершила ДТП в столице - на высокой скорости авто под ее управлением вылетело с дороги и врезалось в дерево.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу. В конце концов 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи", - приводит пресс-служба МВД слова главы ведомства Дениса Монастырского.

По поручению министра также была подана жалоба в Высший совет правосудия для оценки такого правонарушения со стороны судьи.

Санкция статьи 130 КУоАП предусматривает штраф в 17 000 грн с лишением права вождения на 1 год.

Напомним, 21 июля на столичной Оболони, транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие. Водитель Audi не справилась с машиной на закруглении дороги, в результате чего врезалась в дерево, потеряв одно из колес.

В соцсетях утверждали, что за рулем машины находилась судья Деснянского районного суда Киева Светлана Коллегаева.