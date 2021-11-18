Судью столичного суда признали виновной в вождении авто под хмельком
Авария с участием судьи на столичной Оболони произошла в июле этого года.
Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В июле этого года она совершила ДТП в столице - на высокой скорости авто под ее управлением вылетело с дороги и врезалось в дерево.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу. В конце концов 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи", - приводит пресс-служба МВД слова главы ведомства Дениса Монастырского.
По поручению министра также была подана жалоба в Высший совет правосудия для оценки такого правонарушения со стороны судьи.
Санкция статьи 130 КУоАП предусматривает штраф в 17 000 грн с лишением права вождения на 1 год.
Напомним, 21 июля на столичной Оболони, транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие. Водитель Audi не справилась с машиной на закруглении дороги, в результате чего врезалась в дерево, потеряв одно из колес.
В соцсетях утверждали, что за рулем машины находилась судья Деснянского районного суда Киева Светлана Коллегаева.
По информации МВД, тогда патрульные полицейские составили на водителя протокол об админправонарушениях за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, которая управляла автомобилем, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И согласно заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезвая.