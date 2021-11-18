Рада приняла закон о мультимодальных перевозках грузов

Контейнеры можно будет возить разным транспортом по единому контракту.

Рада приняла закон о мультимодальных перевозках грузов
Фото: "Укрзализныця"

Верховная Рада в среду, 17 ноября, приняла закон о мультимодальных перевозках грузов.

За соответствующий законопроект №4258 проголосовали 298 народных депутатов.

Мультимодальные перевозки предусматривают перевозку грузов двумя или более видами транспорта (например, по железной дороге и автомобилями или по морю и железной дороге) по одному сквозному договору. Оператор такой перевозки отвечает за груз с момента принятия груза до его выдачи в конечной точке, и заказчику не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки возникли проблемы, и кто из перевозчиков отвечает за них.

Принятый закон должен урегулировать такие перевозки на законодательном уровне.

Он вводит в законодательство само понятие мультимодальной перевозки грузов, определяет условия договоров перевозки, права и обязанности сторон, основные принципы государственного регулирования и государственной помощи для такого вида перевозок.

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