В Днепропетровской области впервые за полвека ремонтируют трассу Н-23

Дорожники приступили к капитальному ремонту 15-километрового участка от Апостолового в сторону Кривого Рога.

На дороге национального значения Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье возле города Апостолово в Днепропетровской области впервые за 50 лет начался капитальный ремонт. Его проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом Укравтодор сообщает на своей странице в Facebook.

Трасса Н-23 протяженностью 258 км была построена еще в 1950-х годах из бетонных плит и использовалась при строительстве канала. Впоследствии бетонные плиты накрыли асфальтом, но с 1970-х годов в рабочем состоянии она поддерживалась только за счет точечных эксплуатационных ремонтов.

В прошлом году на этой дороге в рамках "Большой стройки" начались восстановительные работы, во время которых были отремонтированы 23,4 км от Кривого Рога до границы с Кировоградской областью.

Теперь дорожники приступили к капитальному ремонту 15-километрового участка от Апостолового в сторону Кривого Рога.

На этом отрезке уже ведется демонтаж бетонных плит и устройство основания с использованием щебеночно-песчаной смеси из шлакового щебня и отфрезерованного материала.

Также на участке производится расширение земляного полотна и приведение дороги и обочины к нормативным параметрам.

В следующем году дорогу Н-23 планируется восстановить по всей ее протяженности в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как ранее сообщалось, полное восстановление дорог государственного значения общей протяженностью 24 000 км в рамках «Большой стройки» Владимира Зеленского должно быть завершено до конца 2024 года.

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