Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали дети

В автобусе находилось 12 учеников, одного из них госпитализировали с травмами.

В Червоноградском районе Львовской области в результате столкновения школьного автобуса и грузовика травмированы несовершеннолетние.

По информации пресс-службы областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 ноября, около 08:30, возле села Бышев.

Как установили правоохранители, произошло столкновение между школьным автобусом, обслуживающим ООШ I-III ступеней села Бышев, которым управлял 54-летний местный житель, и грузовиком "ДАФ" под управлением 28-летнего жителя одного из сел Червоноградского района.

По предварительной информации, в автобусе находилось 12 несовершеннолетних учеников.

В результате ДТП пассажир автобуса, 16-летний школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в октябре на Закарпатье легковушка Audi протаранила школьный автобус. Водителя авто пришлось вырезать спасателям. В момент аварии детей в автобусе было.

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