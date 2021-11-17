Сервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве
Другие сервисы компании, такие как UberX и Uber Comfort, продолжат работать в Киеве.
Американская компания Uber прекращает работу в Киеве сервиса UberShuttle – коллективных поездок по маршрутам.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени", - говорится в сообщении.
Тем временем другие сервисы компании, такие как UberX и Uber Comfort, продолжат работать в Киеве.
Неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, будет возвращен на карточку, с которой была совершена покупка.
Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис в Украине.
Компания Uber запустила в Киеве пилотный сервис Uber Shuttle в мае 2019 года. Заказы поездки на Shuttle осуществлялись через стандартное приложение Uber. Он искал других пассажиров, следующих в том же направлении, чтобы каждый мог добраться до пункта назначения с меньшим количеством остановок.