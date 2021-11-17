Сервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Другие сервисы компании, такие как UberX и Uber Comfort, продолжат работать в Киеве.

Американская компания Uber прекращает работу в Киеве сервиса UberShuttle – коллективных поездок по маршрутам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени", - говорится в сообщении.

Тем временем другие сервисы компании, такие как UberX и Uber Comfort, продолжат работать в Киеве .

Неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, будет возвращен на карточку, с которой была совершена покупка.

Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис в Украине.