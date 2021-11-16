ТОП-3 самых надежных дизельных двигателя европейской сборки, которые служат десятилетиями

Названы европейские автомобили с самыми надежными дизельными двигателями. Такие моторы не подведут даже в том случае, когда пробег транспортного средства превышает среднестатистические нормы.

ТОП-3 самых надежных дизельных двигателя европейской сборки, которые служат десятилетиями

Mercedes-Benz

Знаменитый бренд Mercedes-Benz в далеком 1983 году выпустил линейку надежных дизельных моторов ОМ601. Позже им на смену пришли еще более качественные силовые агрегаты ОМ611 и ОМ646. Данные двигатели устанавливали на автомобили C и E-Class, а также на коммерческие Vito и Sprinter. Автолюбители по достоинству оценили необычайную надежность и выносливость данных дизельных двигателей, которые продолжают отлично работать до 500 000 километров пробега.

BMW

Шестицилиндровый рядный M57 считается самым надежным дизельным двигателем BMW последних десятилетий. Такими моторами оснащали BMW X6 их до 2010 года. Проблем с двигателем данной версии обычно не возникает до 300 000 километров пробега. Кроме того, эксперты утверждают, что у BMW есть еще один надежный вид дизельных двигателей – это двухлитровый N47TU.

ТОП-3 самых надежных дизельных двигателя европейской сборки, которые служат десятилетиями
Volvo

Шведская марка авто выпустила в начале 2000-х годов линейку очень надежных и выносливых дизельных моторов 244T. Их отличительной чертой была простая конструкция и высокая износоустойчивость. Но была и своя "ахиллесова пята" - форсунки. Двигатели, которые пришли на смену 244T, стали сложными техническими и гораздо менее защищенными от износа.

Узнайте также, как можно увеличить ресурс двигателя без помощи специалистов.


Шевченко Лилия, Тудей

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