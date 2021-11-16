Українцям назвали найнадійніші автомобільні марки з Китаю

Машини марки FAW Hongqi визнали найнадійнішими серед брендів КНР .

Про це свідчать результати дослідження місцевого представництва всесвітньо відомого агентства JD Power, передає AmperCar .

Експерти провели опитування власників машин, які назвали всі скарги на свої автомобілі, куплені у період із грудня 2016 року до травня 2020 року. У результаті до загального переліку потрапили 239 моделей 49 різних брендів, згадані в анкетах понад 36 тисячі автовласників.

Так, FAW Hongqi (132 скарги) в результаті став найнадійнішим серед суто китайських брендів.

Далі в рейтингу розмістилися марка WEY (135 скарг) та маловідома компанія Soueast (138).

До «десятки» найнадійніших брендів Піднебесної також увійшли MG, Chery, Lynk & Co, Geely, BYD, Roewe та DongFeng.

Зазначимо, в Україні покупці все частіше обирають моделі китайського автопрому в тому числі через недоступність західних брендів. Так, за підсумками жовтня кросовер Chery Tiggo 4 купили 244 рази, що дозволило автомобілю піднятися на 5-ту позицію рейтингу найпопулярніших нових авто.