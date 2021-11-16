Українцям назвали найнадійніші автомобільні марки з Китаю

Машини марки FAW Hongqi визнали найнадійнішими серед брендів КНР.

Про це свідчать результати дослідження місцевого представництва всесвітньо відомого агентства JD Power, передає AmperCar.

Експерти провели опитування власників машин, які назвали всі скарги на свої автомобілі, куплені у період із грудня 2016 року до травня 2020 року. У результаті до загального переліку потрапили 239 моделей 49 різних брендів, згадані в анкетах понад 36 тисячі автовласників.

Так, FAW Hongqi (132 скарги) в результаті став найнадійнішим серед суто китайських брендів.

Далі в рейтингу розмістилися марка WEY (135 скарг) та маловідома компанія Soueast (138).

До «десятки» найнадійніших брендів Піднебесної також увійшли MG, Chery, Lynk & Co, Geely, BYD, Roewe та DongFeng.

Зазначимо, в Україні покупці все частіше обирають моделі китайського автопрому в тому числі через недоступність західних брендів. Так, за підсумками жовтня кросовер Chery Tiggo 4 купили 244 рази, що дозволило автомобілю піднятися на 5-ту позицію рейтингу найпопулярніших нових авто.

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