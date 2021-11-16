Стоимость проезда в метро Киева повысится до 20 гривен, для владельцев "Карты киевлянина" - до 12, - КГГА

Установить новые тарифы в общественном транспорте планируется с января 2022 года.

Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка в столичном метрополитене будет стоить 20 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП «Киевпасстранс», экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП «Киевский метрополитен», обоснованный тариф в метро – 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач – оставить транспортные услуги дифференцированными, с системой скидок», – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

Для владельцев многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 до 20 грн.: 15 грн. при покупке 50 поездок, 20 грн. – при покупке 1-9 поездок.

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

"После повышения тарифа на пользование общественным транспортом, стоимость проезда для владельцев карты киевлянина (не имеющих права на бесплатный проезд) будет составлять 12 гривен независимо от количества поездок. Пассажиры, пользующиеся месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,20 грн до 14, 50 грн в зависимости от вида проездного. А пассажиры, которые пополняют электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок будут платить от 15 до 20 грн", - подытожил Поворозник.

Он отметил, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

"В настоящее время киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", - добавил замглавы КГГА.

По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней. Установить новые тарифы планируется с января 2022 года.

Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве поднимали в 2018 году. Тогда базовый тариф вырос с 4 до 8 гривен на наземном транспорте и с 5 до 8 гривен в метрополитене. Пассажиры, которые пользуются электронными картами, могут платить за 1 поездку от 6,50 гривны (при одноразовом приобретении 50 поездок).

20 октября 2021 года КГГА анонсировала подорожание проезда в столице.