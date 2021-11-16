Lucid получила 13 000 заказов на электромобили, надеется выпустить в следующем году в полтора раза больше

Lucid получила 13 000 заказов на электромобили, надеется выпустить в следующем году в полтора раза больше

Молодой компании Lucid удалось приступить к серийному производству электрического седана Air, хотя первые три квартала текущего года и принесли компании чистые убытки в размере $1,5 млрд. Она уже получила 13 000 заказов на эту модель, но по итогам следующего года надеется выпустить не менее 20 тысяч экземпляров Lucid Air.

Источник изображения: Lucid

Об этом позволяет судить квартальный отчёт Lucid и сопутствующие комментарии руководства компании, как поясняет CNBC. Отказаться от первоначального плана по выпуску 20 тысяч электромобилей за 2022 год компанию не вынудил даже сохраняющийся дефицит компонентов и трудности с логистикой. В третьем квартале выручка Lucid в размере $232 000 преимущественно формировалась контрактом на поставку тяговых аккумуляторов для болидов гоночной лиги Formula E. С четвёртого квартала компания уже начнёт получать выручку от реализации серийных электромобилей и будет отчитываться об их количестве.

С июля акции Lucid выросли в цене более чем на 80 %. Перед оглашением результатов третьего квартала они сперва упали на 5 %, но после выхода статистики отыграли потерянные позиции. Первая партия седанов Lucid Air ограниченной серии Dream Edition будет насчитывать 520 экземпляров, в следующем году появятся более доступные модификации. За флагманскую версию электромобиля просят $169 000, при этом машина способна похвастать запасом хода в 832 км по циклу EPA и силовой установкой мощностью 1111 лошадиных сил. Начальная версия Lucid Air оценивается в $77 400, но и она предлагает запас хода около 650 км при мощности силовой установки 480 лошадиных сил.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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