Украинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грн

В Украине вырастут налоги на автомобили. Кроме того, в 2022 году платить налоги за свои авто будут еще больше граждан. Список плательщиков опубликовали на сайте Министерства экономики.

Нововведения предусмотрены законопроектом №5600, который в ближайшее время депутаты примут во втором чтении.

На сегодняшний день действуют два главных критерия, которые учитываются при оплате налога на авто:

машина не должна быть старше 5 лет;

стоимость машины должна быть больше 375 минималок (в 2022-м это 2,5 млн грн).

Однако, со следующего года, если автомобиль стоит больше 200 минималок (в 2022-м это 1,3 млн грн), тогда его владелец также должен будет заплатить одноразовый налог. Его размер составит 25 тыс. грн.

Это значит, что платить налог будут не только владельцы элитных авто, но и владельцы машин среднего класса.

Если не заплатить налог в течение 60 дней, сумма будет расти - каждые 10 дней на 10%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля.

Ранее сообщалось, при каких условиях украинцам могут вернуть переплаченные государству налоги.