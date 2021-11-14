Когда полицейский может фиксировать нарушение ПДД на свой телефон – решение суда

Видеозапись о нарушении ПДД, сделанная на личный телефон патрульного полицейского, не является доказательством для суда. Однако, согласно украинскому законодательству, есть одно исключение…

Когда полицейский может фиксировать нарушение ПДД на свой телефон – решение суда

Так, в деле № 679/625/21 говорится, о том, что в отношении водителя, который пересек проезжую часть дороги, где есть две полосы в одном направлении вне пешеходного перехода при его наличии, полицейский составил административный протокол. При этом видеозапись нарушения ПДД полицейский сделал на собственное мобильное устройство.

Суд первой инстанции отменил штраф, так как соответствующая служебная инструкция № 1026 от 18 декабря 2018 года не дает право полицейским осуществлять видеофиксацию собственными мобильными устройствами. В инструкции четко указано, какие технические средства могут применять правоохранители.

Полиция обжаловала решение суда первой инстанции. Однако, Седьмой апелляционный административный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Но согласно украинскому законодательству, видеозапись из мобильного телефона полицейского момента нарушения ПДД может при одном условии быть надлежащим доказательством. Только если правоохранитель не мог воспользоваться служебной бодикамерой по "техническим причинам". К такому решению по делу №155/1101/21 пришел Гороховский район суд Волынской области.

Напомним, ранее суд пояснил, когда патрульный полицейский может требовать у водителя страховой полис.


Максимов Віталій, Тудей

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