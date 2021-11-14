В Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочку

Ребенка госпитализировали.

В селе Балки Васильевского района Запорожской области водитель автомобиля “Шевроле-Нива” наехал на 8-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть.

Об этом сообщили в областной полиции.

Когда на проезжую часть выбежала девочка, водитель затормозил, но допустил наезд на ребенка.

Его с телесными повреждениями врачи скорой помощи доставили в местную больницу.

Согласно заключению медицинского осмотра, водитель легковушки был трезв.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство изъято. Продолжаются следственные действия.

"Полиция устанавливает причины, обстоятельства ДТП и обращается к свидетелям аварии или водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (098) 987-94-44 или 102", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября в Харькове водитель Land Cruiser под действием метадона на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате ДТП пострадали тринадцатилетний парень и девушка.



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