Укрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры Украины

Укрзализныця поставила перед собой амбициозный план: к 2024 году связать между собой поездами Интерсити все областные центры Украины. Но для этого еще предстоит выполнить немало работы.

Укрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры Украины: названы сроки

О грандиозных планах, касающихся главного перевозчика страны, рассказал на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам министра, уже через два года все областные центры Украины должны быть связаны между собой скоростными поездами Интерсити. Чтобы выполнить эту задачу, нужно будет за два года электрифицировать еще сотни километров путей, обновить подвижной состав и разработать логистику.

Укрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры Украины: названы сроки
В течение двух лет Укрзализныця планирует электрифицировать, как минимум, полтысячи километров пути. Ведь без электрификации движение поездами Интерсити невозможно. Кстати, даже в лучшие годы компания электрифицировала максимум 100 километров в год. А в последние годы, вообще это дело сошло на нет: за предыдущие 8 лет удалось электрифицировать только 23 километра стального пути.

Напомним, что Интерсити – это скоростной поезд, который осуществляет перевозку в дневное время и двигается со средней скоростью 80 километров в час. Однако на некоторых прогонах локомотив может развивать скорость до 160 километров в час.

"Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити более чем к 10 областным центрам страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, уже скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", – поделился планами Кубраков.

Напомним, Укрзализныця назвала дату запуска двухэтажных вагонов.


Марченко Любов, Тудей

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