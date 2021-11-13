В Киеве «устал» и разрушается на глазах мост Патона (видео)

В Сети опубликовано видео моста Патона, на котором видны падающие в воду камни и куски бетона.

Как сообщили в КП «Киевавтодормост», данный инцидент действительно имел место быть, а само видео записано несколько дней назад, передают «Новости и Факты».

«Специалисты КП «Киевавтодормост» выяснили, что с моста в воду падали вещи лиц без определённого места жительства, которые проживают на теплотрассе, проходящей под мостом Патона. Элементы конструкции моста в Днепр не падали», – заверили в организации.

Как пояснили в «Киевавтодормосте», летом под мостом Патона на левобережье Днепра жила группа бездомных, а с похолоданием они перебазировались на расположенную под мостом теплотрассу.

На этой неделе мэр Киева Виталий Кличко в интервью сообщил, что ежедневно молится о том, чтобы с мостом Патона ничего не случилось, поскольку он является аварийным. По его словам, реконструкция сооружения обойдётся более чем в 500 миллионов долларов, но о сроках её начала ничего не сообщил.

 

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